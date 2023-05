Az áldozattá válás megelőzése, vagyonvédelem, internetbiztonság, online csalások témakörében is hallhattak hasznos információkat a szépkorúak a várdai faluházban. A rendezvényen Felde Katalin, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársa pedig az egészséges táplálkozással kapcsolatban látta el információval és hasznos tanácsokkal az érdeklődőket.

A programsorozat a közeljövőben is folytatódik, az előadássorozatra több nyugdíjas szervezet is jelentkezett, közölte a rendőrség. Hasznos információkat is megosztottak az áldozattá válás megelőzésére.

Mit tegyünk, hogy ne váljunk hasonló csalások áldozatává?