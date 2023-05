Egy esetben az ellenőröket ugyan nem szolgálták ki, de ők észrevettek az egységben egy szivattyús átfejtőt és nagy mennyiségű műanyag kannát. A pénzügyőrök a helyszínen 135 liter házipálinkát és egy nem regisztrált pálinkafőzöt is lefoglaltak a helyszínen. Az ellenőrök gyakran visszatérnek azokba az egységekbe, ahol szabálytalanságot tapasztaltak, és a kontrollellenőrzéseknél sem ritka az ismételt mulasztás. Így történhetett az, hogy egy balatoni kocsmában öt hónapon belül háromszor is bizonytalan eredetű házi pálinkát foglaltak le a pénzügyőrök, sőt nem csak kocsmában, de egy zöldségesnél is találtak 5 liternyi "tüzes vizet".

Az idei év első három hónapjában a vizsgálatok 25 százaléka tárt fel szabálytalanságot, ezekben az ügyekben 600 ezer forint jövedéki bírságot szabtak ki.

A helyszíni ellenőrzések során nyugta- és számlaadást, a pénztárgépek előírásszerű használatát, a foglalkoztatottak bejelentését is vizsgálják, emellett a jövedéki kötelezettségek teljesítését is, elsősorban a jövedéki kiskereskedők telephelyein, leginkább vendéglátó egységekben, pincészetekben, alkalmi rendezvényeken.

A jövedéki termékek eredetét és a birtoklás jogszerűségét minden esetben igazolni kell, ezért a NAV munkatársai ilyenkor ellenőrzik a sör, csendes és habzóbor származását rögzítő okmányokat, bizonylatokat, a zárjegy és termékismertető meglétét.

Az adózók a leggyakrabban az ajándékozásra hivatkoznak, amikor a jövedéki termék eredetét nem tudják igazolni. Annak a kereskedőnek, aki így, tehát nem a szabályok figyelembevételével szerzi be az értékesíteni kívánt jövedéki terméket, a bírságon túl a termékek lefoglalásával, elkobzásával és megsemmisítésével is számolnia kell.