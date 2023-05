Fizetővendéglátó vállalkozóként a megrendelőktől kapott pénzösszeg után az adóbevallási és adófizetési kötelezettségének nem tett eleget az általános forgalmi adó, a személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó adónemekben. Ezzel több mint 3 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

A vendégek közül többen is kértek számlát az igénybe vett szolgáltatásról, mivel azonban a férfi az adóhatóság nyilvántartásába nem jelentkezett be, így számlát sem tudott kiállítani. Később elkérte az egyik hozzátartozójának a számlatömbjét, majd abból a rokona tudta nélkül hamis számlákat állított ki. Közben meg akarta vásárolni a bérelt Balaton-parti hotelt, és pénzt is adott az épület felújítására, a tárgyalások azonban sikertelenül zárultak.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, valamint pártfogó felügyeletének elrendelésére tett indítványt.

Borítóképünk illusztráció!