A fiút 2022 nyarán számon kérte a lakásotthon vezetője, mert máshová ment gondozási helyéről, mint amit megbeszéltek. A fiú dühös lett, és azzal fenyegette meg nevelőjét, hogy szét fogja verni a fejét. A nevelő megijedt, és tartva a vádlott további agresszív megnyilvánulásától, az irodájába sietett, majd az ajtót is bezárta. Kis idő múlva a fiú megjelent a nevelői szoba előtt, ahol továbbra is kiabált, megöléssel fenyegette a nevelőt és a kilincset rángatta. Mivel a vádlott az ajtót nem tudta kinyitni, ezért dühében ököllel ráütött, az ajtó az ütés erejétől egy kis részen beszakadt. A fiú viselkedése miatt a nevelő félórán keresztül nem mert kijönni az irodából, ez a feladatai elvégzésében is akadályozta.

Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

