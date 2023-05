A vád szerint 2022 októberében egy egészséges fiúgyermeknek adott életet, majd a csecsemő nyakára egy ruhadarabot tekert. A holttestet egy törölközőbe, majd egy szemeteszsákba helyezte, és a házuk udvarán egy lakatlan épületben elrejtette, aztán a faházat kulccsal bezárta.

A 28 éves asszonynak a hétfőn kezdődő tárgyaláson is sűrűn potyogtak a könnyei. Három gyermeket nevel: egy előző, hétéves kapcsolatából született két kisfia, majd a férjével közös gyermekük lett, egy kislány.

– Nagy szerelem volt a férjemmel, ami máig kitart – olvasta fel a rendőrségi vallomását a Ifkovics Irina bírónő. – Akkor esküdtünk meg, amikor hat hónapos terhes voltam. Ha tudtam volna, hogy megint terhes vagyok, megosztom a hírt a férjemmel, és úgy tervezzük a közös életünket.

Aznap útnak indította a gyermekeit az óvodába és az iskolába. A szülés pillanatára nem emlékszik, csak arra, hogy véres volt a nadrágja. Kihallgatták a villanyszerelőként dolgozó férjét is, aki a bíróság előtt nem tett vallomást, de a rendőrségen azt mondta, hogy az országot járva dolgozott. Közös gyermeket nem terveztek, és együttléteik alatt nem védekeztek, mert a nőnek menstruációs zavarai voltak.

Egy számmal ellátott tanú is vallomást tett a Kaposvári Törvényszéken, aki a kilétét eltitkolta. Ez a közelben lakó tanú azt állította, hogy hallotta, amint a vádlott az udvaron váltóruhát kért az egyik gyermekétől. Később az anya az udvaron kávézott és cigarettázott, de kimerültnek tűnt. „ A hasa nem úgy állt, mint addig” – vette észre a tanú. Korábban a falugondnok is megkérdezte a nőt, hogy terhes-e, mert „kismamás volt a járása”, de ő azt a választ kapta a nőtől, hogy belső szervi problémái vannak és megműtik. A bíróságon szóba került egy furcsa üzenet is: a feleség azt írta a férjének, hogy „a rendőrök a faházba nem mehetnek be, mert van ott egy zsák.”

A bíróság hétfőn nem tudott minden szakértőt kihallgatni, ítéletet csak azután hozhatnak.

Borítóképünk illusztráció!