A 67 éves Martin Pál térdét megműtötték, ezért nehezen mozog, bottal jár, a vihar idején viszont az árvíz miatt nem tudta elhagyni a bolhói otthonát.

– Szörnyű volt, 19 óra 40 perckor leszakadt az ég, jégesővel – emlékezett vissza. – A kapukat ki kellett nyitni, hogy elfolyjon a víz, a kutyámat el kellett engedni, nehogy belefulladjon.

Az idős férfi a csizmáján mérte a vízállást, a 45-50 centi magas csizmaszáron át befolyt a víz. Az autójuk is víz alá került a garázsban. Egyetlen tűzoltókocsit látott, állította, és szerinte az özönvíz után a fertőtlenítéssel is kellene foglalkozni. Nyolcvan centi különbség van a köves út és az udvar magassága között, ezért náluk az árvíz visszatérő probléma, magyarázta. Ezt megerősítette Horváth Csaba, Bolhó polgármestere, aki elmondta, hogy Babócsa felől tört be a víz a faluba.

Hat udvart öntött el, és egy házba is betört az ár. Az önkormányzat öt családnak kisebb, és egy családnak nagyobb, százezer forintos egyszeri támogatást adott kárenyhítésre. A polgármesteri hivatal segít a takarításban, és azt tervezik, hogy felveszik a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, homokzsákokat készítenek elő az érintett területre, hogy baj esetén könnyebben tudjanak védekezni.

A bolhói Rákóczi utcában a közeli mezőről lezúduló víz betört egy családi házba, amelynek lakói ideiglenesen rokonokhoz költöztek, közölte a katasztrófavédelem. Kaposváron a Jutai úton egy társasház pincéjében egy méter magasan állt a víz, amit a tűzoltók kiszivattyúztak. Az egyik Füredi úti áruház parkolójában órákon át dolgoztak a kaposvári hivatásos és a KÖTÉL Egyesület önkéntes tűzoltói. Öt szivattyúval távolították el a vizet a barkácsnagyáruház területéről, több ezer köbmétert, ezzel megakadályozták, hogy a felgyülemlett eső betörjön a parkolóból az épületbe. Iharosberényben is lakóházak kerültek veszélybe a felhőszakadás után. Karádon és Nagybajomban sikerült a tűzoltóknak megakadályozni, hogy az utcáról befolyjon a víz ingatlanokba. Öt esetben útra és személyautóra dőlt fák eltávolítását végezték a somogyi egységek.