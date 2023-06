Már az idei év első napjaiban hatalmas lángokkal kellett megküzdeniük a somogyi tűzoltóknak. Országosan is a legnagyobb tűz Kadarkúton volt január nyolcadikán. A településen egy lakóházzal egybeépített, ötszáz négyzetméteres autószerelő műhely égett teljes terjedelmében. A balesetben szerencsére senki sem halt meg.

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatai szerint az idei első negyedévben összesen 89 lakástűzhöz kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. Ezekben négyen megsérültek, füstmérgezést, valamint égési sérüléseket szenvedtek. Tragédia viszont sehol sem történt.

Az elmúlt években azonban többen is életüket vesztették a somogyi lakástüzekben. A legtöbben 2021-ben, amely rekordévnek számított. A tűzoltókat akkor 332 alkalommal riasztották lakástüzekhez. Öt helyszínen hatan vesztették életüket. Bedegkéren, Nagyatádon, Taranyban és Csokonyavisontán egy-egy ember, Kaposváron kettő halt meg.

Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője lapunknak elmondta, az elmúlt években tűz miatt több otthon is lakhatatlanná vagy fűthetetlenné vált Somogyban. A legtöbb lakástűzzel érintett ingatlanban nem volt füstérzékelő, pedig az eszköz segítségével időben lehetett volna cselekedni.

A szóvivő arról is beszélt, hogy a leggyakrabban nyílt láng használata, elektromos probléma, a fűtési rendszer hibája, főzés vagy dohányzás vezetett tűzhöz, azonban a tűzvizsgálatokkor kiderült, hogy az elmúlt nyolc év somogyi lakástüzeinek csaknem felénél a kéményben keletkezett a probléma. – A kéményben lerakódott korom, kosz és a kéményen található repedések veszélyes helyzeteket idézhetnek elő, ezért nagyon fontos a rendszeres karbantartás – hangsúlyozta Mihályka Szabina. – A kémény falán lévő, egyre vastagabb korom- és kátrányréteget el kell távolítani, mert előbb- utóbb meggyulladhat, és a tűz könnyen átterjedhet a ház tetőszerkezetére is.



Lakástüzek száma



év esetszám

2015: 208

2016: 253

2017: 260

2018: 211

2019: 211

2020: 264

2021: 332

2022: 298

2023 első negyedév: 89

Forrás: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság