Vádat emeltek azzal a negyvenes éveiben járó férfival szemben, aki a közlekedése során ért sérelme miatt a 61-es főúton négyszer vészfékezésre kényszerítette a mögötte haladó sértettet.

A vádirat lényege szerint a vádlott 2022 júniusában utasával Pogányszentpétert elkerülve Iharosberény irányába a két sávosra bővülő főúton haladt a külső sávban, amikor utolérte őket a sértett nő. A sértettnek lehetősége volt arra, hogy a belső sávot használva előzzön, amit meg is kezdett, azonban a férfi észlelve az előzést, annak megakadályozása céljából szintén a belső sávba sorolt. Ekkor a sértett rövid hangjelzéssel hívta fel a vezető figyelmét a gyorsabb haladásra, aki nem változtatott a kocsija sebességén. A sértett ezek után visszatért a külső forgalmi sávba, ahogy a vádlott is, ezzel továbbra is feltartotta a sértetti járművet.

Végül a sértett meg tudta előzni a férfi által vezetett gépkocsit, aki ezért nem megfelelő követési távolságot tartva, közvetlenül a sértett kocsija mögött haladt, majd amikor visszaelőzte, indokolatlanul, a 90 km/h sebességű autóját a sértett járműve előtt állóra fékezte. A nő az ütközést csak vészfékezéssel tudta hárítani, a gépkocsik közötti távolság ez alkalommal kevesebb, mint fél méter volt.

A férfi ezt követően sem hagyott fel veszélyeztető magatartásával, mivel a „büntetőfékezést” még háromszor megismételte.

Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott a terhelttel szemben.