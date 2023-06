2023-ban 15 esetben 27 fürdőzőt mentettek ki a vízből a vízirendőrök. Ez nem kirívó szám az előző évekhez képest, de azt figyelembe kell venni, hogy eddig nem volt túl jó idő. Most kezd emelkedni a víz hőmérséklete 20 fok fölé. Sajnos májusban két olyan sajnálatos esemény is történt, ahol a vízhőfok miatt történt meg a tragédia. Az egyik alkalommal egy 73 éves férfi 13 fokos vízben próbált a csónakja után úszni, és sajnos vízbe fulladt. Máskor egy 83 éves férfi ment be a vízbe, ami akkor 14 fokos volt. Ő is vízbe fulladt.