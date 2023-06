Nemcsak vármegyeszerte, de országosan, sőt uniós szinten is ugyanez történik, ugyanis az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) minden évben több uniós szintű közlekedési ellenőrzési akciót hirdet, amelyekben a magyar rendőrség is részt vesz. Ellenőriznek teherjárműveket, ittas vezetést, biztonsági övek és gyerekülések használatát, valamint azt is, hogy a sofőrök tesznek-e valamilyen figyelemelterelő dolgot vezetés közben. Az idén több ellenőrzés is lesz, szerdától a sofőrök józanságát mérik. Június 14-től 20-ig az alkoholos vagy drogos befolyásoltságot vizsgálják a járművezetőknél.

Érdeklődésünkre a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy finn módszeres ellenőrzésekre is kell számítani, melynek lényege, hogy a kijelölt leállítási helyen az összes arra közlekedő járművezetőt megszondáztatják. Amennyiben az autóvezető nem ittas, úgy azonnal továbbhaladhat, míg pozitív eredmény esetén az érintetteket félreállítják, velük szemben eljárás indul.

Legközelebb július 18-án lesz ROADPOL-akció, akkor a rendőrök a teherautókat és a buszokat ellenőrzik, kiemelt figyelmet fordítva a megfelelően rögzített rakományra, tengelyterhelésre vagy buszok esetében a biztonsági felszerelésekre.



Fotó: Lang Róbert