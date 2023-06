Kollégáik vármegyeszerte találkoztak olyan esetekkel, amikor a feltételezett elkövetők olyan tárgyakat tulajdonítottak el, melyek felhasználási köre rendkívül szűk, vagy azok egyéb okokból nem tipikusan válnak a tolvajok kiszemelt zsákmányává. Ezt a választ kaptuk a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, miután érdeklődtünk hasonló esetekről. Nem volt könnyű dolguk, mert a bűn­ügyi adatbázisokban a hasonló tárgyakra nehezen kivitelezhető a keresés, azonban az elmúlt időszakban beszámoltak több olyan bűncselekményről is, melyek némiképp illeszkednek a témához.

Nem volt egészségügyi végzettsége annak a betörőnek, aki kirámolta a patalomi orvosi rendelőt, és több orvosi eszközt kaparintott meg összesen másfél millió forint értékben. A 63 éves férfi később tettét megbánva jobbnak látta visszaszolgáltatni a műszereket az igali nyomozóknak, így az eltűnt tárgyak hiánytalanul előkerültek. Egy csokonyavisontai hétvégi házból a gázpalack, a szerszámok és a fűnyíró mellett különböző kerti díszeket emeltek el a betörők, több százezer forint értékben. A tolvajokat, a 29 éves csokonyavisontai és a 23 éves somogy­aracsi férfit a barcsi rendőrkapitányságra állították elő.

Igalban Repülős Gizihez hasonlította magát egy 64 éves asszony, aki a környékbeli hétvégi házakat fosztogatta. Bútorokat, sátrakat, kerti- és konyhai eszközöket, valamint gyermekjátékokat vitt el. A rendőrök a köztéri kamerák segítségével azonosították a helyi gyanúsítottat. Igalban más hasonló eset is történt, egy nyaraló udvaráról több műkőszobrot és szolárlámpát is elloptak.

Még az is előfordult, hogy egy kölyökkutyát is elloptak. A gazdája a kertben dolgozott, és közben nem vette észre, hogy az alig két hónapos kölyök két kistestvérével és az anyaállattal együtt a kerítésen át kibújt az utcára. Egy arra haladó autós megállt, majd a három kölyök közül egyiküket felkapva elhajtott. A gazda megjegyezte a rendszámot, így találták meg az ebet a rendőrök két nappal később. Az sem volt mindennapi, amikor egy bábonymegyeri kacsaúsztatóból került elő egy több százezer forintot érő mobiltelefon, amit egy siófoki postahivatalból lopott el egy 65 éves férfi, és a háza udvarán próbálta elrejteni a készüléket. A tettest a nyomozók lopás miatt hallgatták ki.

Fotó: MW