Sajnálja, hogy megölte a feleségét, de zaklatásban nem bűnös, jelentette ki az ősz férfi az utolsó szó jogán. – Nagyon szerettem, nekem ő volt az első – emlékezett vissza az életére. – Nem bírtam elviselni, hogy nem jön vissza hozzám. A bántalmazásra nem emlékszem, teljesen kikapcsolt az agyam. Mindig az volt, amit ő akart, korábban semmiségért küldte rám a rendőröket. Egész életemben dolgoztam, egy napot sem hiányoztam a munkahelyemről. Küszködtem a gyermekeimért, beilleszkedtem a társadalomba. Nem italoztam, az egész falu tisztelt a kicsiktől a nagyokig...

A perbeszédében az ügyész azt igyekezett bizonyítani, hogy a férfi folyamatosan zaklatta a nejét. Rendszeresek voltak a bekiabálások, hogy az asszony ne merjen kijönni az utcára, bemászik a nőhöz az ablakon, készüljön a halálra. A sértett bezárkózott, a bevásárlásokat is más intézte neki. Az ügyész a zaklatást rokonok tanúvallomásaival és rendőrségi jelentésekkel támasztotta alá. Felolvasta a vádlott korábbi rendőrségi vallomását, amiben ez állt: „Féltékeny voltam, tudtam, hogy megcsalt, és nem akartam mással látni. Azért mentem át, hogy megöljem a mamát.”

Az ügyész feltette a kérdést, ha békülni akart, miért nem virággal ment, miért baltával, késsel felfegyverkezve érkezett éjszaka lopakodva a szomszéd ingatlanon át? Az ügyvéd azt válaszolta, hogy korábban vitt virágot is, de azt a felesége kidobta az ablakon, bár egy mikrohullámú sütőt ajándékba elfogadott tőle a nő. A kés azért volt a férjnél, hogy öngyilkos legyen, ha nem sikerül a békülés.

Az ügyvéd szerint a fejszét a háznál találta a férfi, és megpróbálta megcáfolni a rokonok tanúvallomását és a korábbi rendőri jelentéseket is. Visszautalt arra, hogy az igazságügyi orvosszakértő véleménye alapján felindult, beszűkült tudatállapotban lehetett a vádlott, ezért nem emlékszik semmire.



Megállapította a bíróság az előre kiterveltséget

A főügyészség előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel és zaklatással vádolta a férjet. A Kaposvári Törvényszék ítéletet hozott, 15 év fegyházbüntetésre ítélte a vádlottat és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Feltételesen sem bocsátható szabadlábra a büntetéséből. Kugler Tamás törvényszéki bíró az ítélet indoklásakor elmondta: a hosszú házasság nem volt zökkenőmentes, inkább elköltözésekkel tarkított. A korábbi rendőrségi okiratok bizonyítják a zaklatást, az előre kiterveltséget pedig az, amit a vádlott a bűncselekmény előtt és után tett. Az ítélet nem jogerős, az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.



Fotó: Lang Róbert