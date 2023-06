A barcsi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a lakást, amelyben csak vízmelegítő működött, amikor a szén-monoxid-érzékelő vészjelzést adott. Az eset rekonstruálása során a tűzoltók a fürdőszobában mérték a legmagasabb szén-monoxid-koncentrációt, de a konyhában és a nappaliban is kimutatta a mérőműszer a mérgező gáz jelenlétét.

A kéményseprő egy éven belül járt a lakásban, ettől függetlenül megbizonyosodott róla, hogy a kémény nincs eltömődve és a huzata is megfelelő.

A gázszolgáltató munkatársa megállapította, hogy a fürdőszobában lévő kombi kazán belső tere erősen elkoszolódott, ez okozhatta a megnövekedett szén-monoxid-koncentrációt. A készüléket annak kitisztításáig a lakók nem használhatják.

Szén-monoxid-érzékelőt nyáron is szükséges működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítő gondoskodik a melegvízről. A szén-monoxid miatt érkező segélyhívások évről évre növekvő számából is jól látszik, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-érzékelőt Somogyban is. Azt viszont szem előtt kell tartani, hogy ilyen készüléket csak megbízható forrásból, műszaki cikket forgalmazó üzletben szabad vásárolni – hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem közleményében. Azt tanácsolják, hogy a vásárlásnál keressék a magyar nyelvű használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket

Az ajánlott készülékek listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető.

Borítóképünk illusztráció!