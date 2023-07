Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt nyújtott be vádiratot az ügyészség négy ember ellen, akik közreműködtek abban, hogy önkormányzati ingatlant értékesítsenek áron alul egy somogyi település polgármestere közeli hozzátartozóinak. A somogyi község polgármestere először 2005-ben próbálta meg jóval a piaci érték alatt megszerezni a 4,5 hektár területű, jórészt erdővel borított önkormányzati földterületet, azonban az adásvételi szerződés bíróság által megállapított érvénytelensége miatt az ügylet nem jött létre. Tengőd 2020-ban nehéz anyagi helyzetbe került, ezért a képviselő- testület elhatározta, hogy az önkormányzati ingatlanvagyon egy részének eladása útján jut bevételhez, így ismét felmerült a korábban már értékesíteni kívánt földterület újbóli eladása. A ténylegesen 20 millió forintot érő ingatlan vonatkozásában ekkor az alpolgármester a polgármester tudtával egy olyan értékvéleményt szerzett be, amely szerint a földterület forgalmi értéke 5,9 millió forint, azonban az értékbecslőnek a területen lévő faállomány értékének meghatározására nem volt jogosultsága. Ennek ellenére a képviselő-testület megszavazta a polgármester gyermekeinek történő áron aluli értékesítést. A szerződés koordinálásához a jegyző is segítséget nyújtott, az iratot 2020 októberében az alpolgármester írta alá. A több jogszabályi rendelkezést sértő adásvételben közreműködő személyek 14 millió forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a településnek. Úgy tudjuk, a vádlottak között szerepel a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és egy képviselő. A Somogy Vármegyei Főügyészség Közjogi Szakága az adásvétel miatt polgári peres eljárást indított, amelyben elrendelte a vevők tulajdonjogának törlését és az érvénytelen bejegyzéssel érintett jogügylet előtti, eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállítását.