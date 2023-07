Az asszony és férje kenyér és pékáru gyártásával, illetve élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozást üzemeltetett úgy, hogy a cégvezetői feladatokat ténylegesen a nő látta el. Azonban 2018-ben a cég tényleges árbevételét az adóhatóság elől el akarta titkolni, ezért két negyedévre vonatkozóan nem adta át teljeskörűen a cég bevételeiről szóló számlákat a könyvelőnek, aki emiatt olyan Áfa bevallásokat nyújtott be a NAV-hoz, melyekben a fizetendő és levonható általános forgalmi adó a cégre nézve a valóságosnál kedvezőbben alakult a vállalkozásnál. A cégvezető vádlott ezen magatartásával közel 2 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

Ezután az asszony már rendben átadta a bizonylatokat a könyvelőnek, aki azonban az átvett számlákat hiányosan, illetve egyáltalán nem könyvelte le. Ennek következtében a cég több esetben is „nullás”

negyedéves ÁFA bevallást nyújtott be, amellyel több mint 9 millió forint adóhiányt okozott. A vádlottaknak ezen kívül számvitel rendje megsértésének bűntette miatt is felelniük kell, mivel volt olyan gazdasági év, ahol a könyvelő nem készítette el a cég könyvelését, míg egy másik évben az éves beszámolót mulasztották el közzé tenni. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottakkal szemben börtönbüntetés, pénzbüntetés és a cégvezetői tevékenységtől, illetőleg a könyvelői foglalkozástól eltiltás kiszabására tett indítványt azzal, hogy a bíróság a szabadságvesztés végrehajtását próbaidőre függessze fel.