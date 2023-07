Egy munkába igyekvő nőt támadtak meg a kaposvári belvárosban szerdán hajnalban. A donneri gyalogos a felüljárón igyekezett a munkahelyére reggel fél négykor. Egy férfi jött vele szembe, és megkérdezte, hogy mennyi az idő. Megmondta neki, és továbbsietett, azonban a férfi követni kezdte, ez később a közterületi kamerák felvételeiből derült ki. Váratlanul mögé lépett, és elkapta a nyugdíj előtt álló nő kezét, és mellkason ütötte, miközben megpróbálta elvenni tőle a táskáját. A megtámadott nő azonban védekezett, és ösztönösen pofon ütötte a támadóját, akire erre nem számított. Annyira meglepődött az ellenállásán, hogy elengedte és elsietett.

A munkahelyén szólt a főnökének a történtekről, majd elment a rendőrségre feljelentést tenni. A kamerafelvételek alapján a rendőrség azonosította a támadóját, akit fényképről is felismert a sértett. A férfit elfogták, annyit tudott meg róla, hogy nem kaposvári és erőszakos természetű, ezt bizonyítja, hogy más nőt is megpróbált megtámadni aznap. A takarítónőt megviselték a történtek, napokkal később sem tette túl magát az eseten, és azt szeretné, ha rendőrségi és a bírósági eljárásban nem kellene személyesen találkoznia az elkövetővel.

Az üggyel kapcsolatban a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a kaposvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya kétrendbeli rablás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 31 éves férfi ellen. A gyanúsított 2023. július 5-én hajnalban és 6-án éjjel is rablást kísérelt meg Kaposváron, azonban mindkét cselekmény meghiúsult. A rendőrök haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, tanúkutatást, valamint elemezték a térfigyelőkamera-felvételeket, amelynek köszönhetően azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt. Gyanúsítottkénti kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.