Tűzoltók szálltak ki a kaposvári Gyakorló iskola iskolába, mert keddre virradóra beomlott a tornaterem teteje. Öt gázpalackot kihoztak az épületből, áramtalanították és átvizsgálták a helyiségeket. A katasztrófavédelem mobil laborja is a helyszínre érkezett, és reggel is ott tartózkodtak. A lakók hajnalban gázszagot éreztek, az E.ON szakemberei is az iskolánál vannak. Részletek később.

Képünk illusztráció!!!