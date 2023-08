A hétvége folyamán a strandolók többször kerültek szorult helyzetbe, amiből a vízirendőrök segítsége nélkül nem tudtak volna biztonságosan partra jutni. Az időszakosan felélénkülő szélben elsodródott SUP-osok és fürdőzők, valamint üzemképtelen vitorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből a vízirendőrök.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai:

– Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, inkább a parti sávban hűsítse magát!

– Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek!

– Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek használatával még csak most ismerkednek!

– Kerüljék a vízibicikliről egyéb fürdőeszközökről a hirtelen vízbe ugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a mélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre!

– Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban, a vízi járműveken mindenképpen viseljenek mentőmellényt!

– Lehetőleg kerüljék extrém melegben, hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) a nyílt vízen tartózkodást!

– Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt, ittas vagy bódult állapotban a fürdőzés életveszélyes!

– A parttól távol kerüljék az egyedül úszást, fürdőeszköz-használatot!

– Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt! Ha a part mellett elalszik valaki a gumimatracon, akkor is besodródhat a mély vízbe.

Vízen vagy a vízben különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni kell egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen egy veszélyhelyzet nagyon gyorsan kialakulhat. Elsőfokú viharjelzésnél a lámpa percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorlás hajók kivételével).

A viharjelzés figyelembevételével, jó helyzetértékeléssel és az alapvető biztonsági intézkedések betartásával legtöbbször megelőzhetők a veszélyhelyzetek.