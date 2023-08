A BRFK Célkörözési Osztály rendőrei a Siófoki Rendőrkapitánysággal együttműködve csaptak le 2023. augusztus 16-án délelőtt Siófokon, egy Aranyparton lévő hotelben, mivel felmerült a gyanú, hogy ott egy olyan férfi szállt meg, aki ellen hat körözés van érvényben.

Az akció sikerrel zárult; az egyenruhások Cs. Gábort 11 óra 37 perckor elfogták és az általa használt szobát átkutatták. Kábítószergyanús anyagot, azzal szennyezett zacskókat, fecskendőket is találtak. Előkerült egy olyan doboz is, amit a gyanú szerint annak érdekében bélelt ki alufóliával, hogy a bolti lopások során az abban elrejtett nagy értékű napszemüvegeket és telefonokat a kijáratnál lévő áruvédelmi kapukon zavartalanul át tudja vinni. Cs. Gábor a rendőröknek azt is bevallotta, hogy elfogása előtt kokaint fogyasztott.

A Fővárosi Törvényszék azért adott ki elfogatóparancsot, mivel Cs. Gábor a lopás bűntett elkövetése miatt jogerősen kiszabott 2 év 10 hónap fegyházbüntetését nem kezdte meg, a Pesti Központi Kerületi Bíróság pedig kábítószer birtoklása vétség elkövetése miatt.

Ezenkívül a BRFK Központi Szabálysértési Előkészítő Osztálya tulajdon elleni szabálysértés és engedély nélküli vezetés, a XIII. Kerületi Rendőrkapitányság lopás vétség, a XII. Kerületi Rendőrkapitányság pedig két ügyben is – lopás vétségek elkövetése miatt – kérte tartózkodási helyének megállapítását.

Cs. Gábort a Siófoki Rendőrkapitányságra előállították, kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd büntetés-végrehajtási intézetbe vitték.​