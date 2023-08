Az egy osztállyal magasabb szinten szereplő FC Dunaföldvár csapatát fogadta a Mudin Imre Sportcentrumban a Nagyatádi FC, amely egy bravúrral szeretett volna a harmadik körbe, azaz a legjobb 64 együttes közé kerülni a MOL Kupában. A találkozó első periódusát uralta a több volt NB I.-es játékossal felálló Tolna vármegyei együttes, azonban a hazaiak egyáltalán nem játszottak megilletődötten. Az első negyed órában a vendégek bár kétszer is centikre voltak a vezetést megszerzésétől, hiszen előbb a felső kapufa mentett, majd Paunovics Márkó mutatott be bravúrt Molnár Sándor fejesénél, valamint a kipattanónál is. Ezekre gyorsan érkezett a hazai válasz, Galamb Dávid iramodott meg a bal szélen, lövése pedig kevéssel kerülte el a bal alsót. Hiába vált fokozatosan jobbá és bátrabbá a hazai együttes, az első nagy hibájukat rögtön megbüntette a Dunaföldvár. Egy szöglet után ugyanis lekontrázták a nagyatádiakat, Bartha László tértölelő indításával Frőhlich Roland tört be a tizenhatoson belülre, majd önzetlenül tálalt Tóth Máté elé, aki ziccerben a bal alsóba gurított a kapus lába mellett (0–1). A vezető gól megtörte a hazaiakat, így a vendégek még a szünet előtt eldöntötték a továbbjutást, hiszen előbb, Tóth Máté közelről vette be az atádi kaput (0–2), négy perc elteltével pedig Bartha László egy jobb oldali beadást követően kapásból lőtte a labdát a háló közepébe (0–3). A földváriak könnyedén fordulhattak volna négygólos előnnyel is, de Károly Bálint büntetőt hibázott.

A második játékrészre mind a két csapat frissített, a vendégek négy, míg a somogyiak két helyen változtattak, s talán ennek is köszönhetően egy igen nyíltsisakossá vált a meccs. A tolaniak az első percekben ziccereket hibáztak, egy támadáson belül kétszer is a kapufa segítette ki a hazaiakat, akik szintén több lehetőségig eljutottak, de Vukman Donátnak nem akadt dolga. Egy órányi játékot követően tanári módon futballozó Bartha László ismét kapásból, de ezúttal egy kis szerencsével szerezte meg újabb gólját, hiszen a bal kapufáról a kapus hátára pattant a labda, majd a hálóba (0–4). A folytatásban mindent megtett a becsületgólért a Nagyatád, azonban Juhász Ákos közeli fejesét és Antal Dominik kapáslövését is bravúrral védte Vukman kapus. A becsületgól azonban elmaradt, a hajrába lépve tovább növelte előnyét a Dunaföldvár. Előbb Urbán Péter pattógós átlövése kötött ki a bal alsóban (0–5), majd Károly Bálint fordult kapura, s kilőtte a jobb alsót (0–6), végül Pleszkán Tibor adta meg a kegyelemdöfést a rendes játékidő utolsó percében (0–7). A nagyatádiak így hiába küzdöttek becsületgól nélkül, nagyarányú vereséggel estek ki a MOL Magyar Kupából.

Nagyatádi FC–FC Dunaföldvár 0–7 (0–3)

Nagyatád, 230 néző. V.: Maml Z. (Sáfárik P., Kondákor T.).

Nagyatádi FC: Paunovic – Fazekas Á. (Ribarics, a 82. percben), Horváth F., Koósz, Kollár – Vrban (Bogdán L., a 82. percben), Dekanics – Pati (Csikós, a 17. percben), Pákai, Galamb (Antal D., a szünetben) – Nikolic V. (Juhász Á., a szünetben). Vezetőedző: Papp Zoltán.

FC Dunaföldvár: Vukman – Ladányi V., Gál Sz., Molnár S. – Görög (Szedmák, a szünetben), Károly B., Frőhlich (Süle, a szünetben), Dorogi, Tóth Á. (Ladányi P., a szünetben) – Bartha (Urbán P., a 63. percben), Tóth M. (Pleszkán, a szünetben). Vezetőedző: Varga Balázs.

Gólszerzők: Tóth M. (a 28. és a 34. percben), Bartha (a 38. és a 60. percben), Urbán P. (a 74. percben), Károly B. (a 79. percben). Pleszkán (a 91. percben).

Sárga lap: Tóth Á. (a 7. percben).