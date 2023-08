A NAV az áfabevallások, az online pénztárgépek és az Online Számla rendszer adatai alapján rendelt el ellenőrzést egy kínai érdekeltségű textil-kiskereskedő társaságnál. A kínai áruházi bevételekről nem érkezett bevallás, pedig a vásárlók egymásnak adták a kilincset a pénztárgépek online adatai szerint. Tovább vizsgálva a körülményeket az is kiderült, hogy a társaság felmondta a telephely bérletét, és helyét saját tulajdonosának új cége vette át. A cégek cserélődtek, de a módszer maradt. Bevallások továbbra sem érkeztek az értékesítésekről. Az ellenőrök próbavásárlása igazolta az online adatokat: az áruház működött, mégpedig tekintélyes árukészlettel. Az ellenőrzéskor a tulajdonos nem volt hajlandó együttműködni a NAV munkatársaival, ezért az is kétséges volt, hogy később megfizeti-e az eltitkolt bevétel adóját, illetve a szankciók összegét. Ezért a NAV, a költségvetési bevételek biztosítására a készpénzkészletet és a jelentős árukészletet is lefoglalta, összértékük 66 millió forint volt. A társaság a foglalások után felvette az adóhatósággal a kapcsolatot, de iratainak csak egy részét adta át. Időközben a NAV megállapította, hogy a kereskedő a tulajdonos korábbi társaságában megmaradt árukészletet értékesítette, új termékek beszerzésére nem került sor, valamint az árubeszerzésről szóló számlák döntő többsége is fiktív volt.

Végül az árukészlet a NAV elektronikus árverésén új gazdára talált, a bevétel révén pedig a költségvetésnek okozott kár megtérült.