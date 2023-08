– Elfelejtettem bekapcsolni a biztonsági övet, a tízezer forint bírságon kívül még három büntetőpontot is kaptam – mondta egy 51 éves férfi, akit furgonjával a Jutai úton állítottak félre a rendőrök. – 1989 óta vezetek, az esetek 99 százalékában használom az övet, de ezúttal elfelejtettem becsatolni. Tudom, fontos biztonsági felszerelés, életet menthet, most nem sikerült, de máskor jobban ügyelek.

Fotók: Lang Róbert

Egy szürke kombi sofőrjét is leintették. Az anyósülésen utazó feleség szabályosan becsatolta az övét, a két gyermek is biztonságos körülmények között utazott, a családfő viszont nem használta a biztonsági övet. A Balatonra indultak, ám a Jutai úti vizsgálaton fennakadtak. A 45 éves férfi figyelmetlenséggel magyarázta a mulasztást, akárcsak az a fiatalember, akit szintén hasonló okok miatt vontak felelősségre. Akik lakott területen belül nem használnak övet, azok a tízezer forint bírságon kívül három büntető pontot is kapnak, lakott területen kívül 15 ezer forint és ugyancsak három pont a tétel, míg autóúton, illetve autópályán 20 ezer forinton felül öt büntetőpontot szabnak ki.

– Kaposváron hat helyszínt érintett a csütörtöki ellenőrzés, így kollégáim a Cseri és a Jutai úton kívül a Guba Sándor valamint az Áchim András utcában is vizsgálták a forgalmat – mondta Batta Zsolt, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. – S ezzel párhuzamosan Fonyód, Siófok, Balatonboglár, Barcs és Nagyatád térségében is zajlott a vizsgálat, melynek során kiemelt figyelmet fordítottak a passzív biztonsági eszközök használatára.

Kiszűrik a vétkeseket

Tavaly az Országos Rendőr-főkapitányság megbízásából készített felmérés szerint országosan a személygépjárművekben a járművezetők 88,5 százaléka, az első ülésen utazók 87,3 százaléka, a hátsó utasok 57,1 százaléka használta helyesen a biztonsági övét, derült ki a rendőrség tájékoztatójából. Az út menti megfigyelések alapján az arra kötelezett gyermekek 60,9 százaléka utazott gyermekbiztonsági rendszerben megfelelően rögzítve további 25 százaléka ilyen rendszerben ült, de nem volt becsatolva vagy kizárólag felnőtt biztonsági övvel volt rögzítve, a gyermekek 14 százaléka biztonsági öv-, vagy gyermekvédelmi eszköz használata nélkül utazott.