A Baross Gábor és a Zárda utcai helyszínen is már kiszellőztettek és elhagyták az ingatlant a lakók, mire a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, így sérülés nem történt. A tűzoltók műszeres mérései a lakások átszellőztetése és a nyílt égésterű gázkészülékek ismételt bekapcsolása után is kimutatták a színtelen és szagtalan, mérgező gáz jelenlétét. A készülék leállítását követőn értesítették a gázszolgáltatót, valamint a kéményseprőket is a probléma elhárítása érdekében.

A nagy hőségben megemelkedhet a szén-monoxid miatti riasztások száma. Ennek oka, hogy a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig nem engedi kiáramolni az égésterméket. A légdugó miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid fejlődhet. Ezért fontos még nyáron is egy szén-monoxid-érzékelőt működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítővel melegítik a vizet.

A katasztrófavédelemhez a szén-monoxid miatt érkező segélyhívások évről évre növekvő számából is jól látszik, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-érzékelőt Magyarországon. Érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket. Az ajánlott készülékek listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető.