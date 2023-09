Kihasználva áldozatuk általuk ismert munkarendjét, a két férfi az éj leple alatt jelent meg egyikük rokonának őrizetlenül hagyott nagybajomi házánál. A páros több ajtót is megpróbált befeszíteni, de végül egy résnyire nyitva hagyott ablakon keresztül hatoltak be a lakóházba, ahonnan értékes szórakoztató-elektronikai termékeket loptak el. Az áldozat, a napokkal későbbi hazaérkezését követően értesítette a nagybajomi körzeti megbízottakat, akik a részletes adatgyűjtéssel beszerzett információk alapján előbb azonosították, majd másnap, el is fogták a feltételezett elkövetőket. Az egyenruhások a 20 éves és 24 éves helyi férfit lopás gyanújával miatt hallgatták ki.