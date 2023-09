A szeptember a korai szőlőfajták szüretének időszaka, sok helyen már a mustot érlelik a pincékben. A szőlő levének erjedésekor felszabaduló szén-dioxid pedig halálos veszélyt jelenthet. A mustgáz nehezebb a levegőnél, a pincékben alulról felfelé terjeszkedve gyűlhet össze, kiszorítva az oxigént a helyiségből.

Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. A szén-dioxid ugyan önmagában nem mérgező, viszont nehezebb a levegőnél, így a szellőzés nélküli pincéből kiszorítja oxigént. Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtságérzet. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti. A nagyméretű rozsdamentes tartályok tisztítása is veszélyes lehet, a tartály belsejében is felhalmozódhat a szén-dioxid. Ezért a balesetek megelőzése érdekében gondoskodni kell a pincék megfelelő szellőzéséről, és érdemes gázérzékelő riasztóberendezést is felszerelni.

Ha nincs érzékelő a pincében, alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy meggyújtott gyertyával ellenőrzi, van-e elég levegő a pincében. A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét!