Balatonlellén, a Vasút és az Állomás utca kereszteződésében történt a közlekedési baleset történt, amelyhez a rendőröket riasztották. Kiderült, hogy a 69 éves helyi férfi segédmotoros kerékpárjával bukósisak nélkül közlekedett, de balra kanyarodás közben elvesztette az egyensúlyát és elesett. A rendőrök megállapították, hogy a motoros nem rendelkezett jogosítvánnyal, és felmerült nála az ittas járművezetés gyanúja is. Ellene az ittas vezetés miatt büntetőeljárást, a baleset okozása, az engedély nélküli vezetés és a bukósisak hiánya miatt szabálysértési eljárást indított a hatóság. Az eset kapcsán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet arra, hogy a motorozás rendkívül veszélyes üzem. A motorkerékpárosok halálozási kockázata sokkal nagyobb, mint egy személygépkocsi vezetőnek. Fontos, hogy motorozás közben mindig megfelelő védőfelszerelést viseljenek, illetve nagy hangsúlyt kell fektetni az öltözékre is. Az élénk színű bukósisak, motorosruha és motoros csizma nemcsak könnyebben észrevehetővé teszi a motorost a közlekedés többi szereplője számára, de egy esetleges balesetben a súlyos sérülések kockázatát is csökkenti.