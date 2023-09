Három munkatársnő összeszólalkozott egymással Nagybajom egyik utcájában. A munkahelyi vitát követően az egyikük házánál megjelent a másik két nő. Egy rokonuk is velük volt egy fejsze kíséretében, hogy igazuknak így szerezzenek érvényt. A férfi rögtön ordibálni kezdett, azt kiáltozta, hogy megöli a rémült sértettet és rokonait, és hogy a fenyegető szavainak nyomatékot adjon, többször is beleütött a kerítés fém kapujába. Ezután hazament, de a nagybajomi rendőrök otthonában elfogták a támadót, és előállították a kaposvári rendőrkapitányságra. A nyomozók a 26 éves nagybajomi férfit felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsítják, és ki is hallgatták.