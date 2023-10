A történtek miatt az ügyészség "hatósági eljárás csoportosan elkövetett megzavarása" miatt emelt vádat négy ember ellen. A polgári per egy nő és volt élettársa – az egyik későbbi vádlott – között zajlott szülői felügyeleti jog gyakorlása, kapcsolattartás és a gyermektartásdíj-fizetés szabályozása miatt. A felek között vita alakult ki a közös gyermekek karácsonyi láthatásáról. Ekkor a tárgyalást vezető bíró az anya mellett álló édesapját, aki a pár egyik gyermekét tartotta kezében a hallgatóság közé ültette a további szóváltás elkerülése érdekében. A kedélyek azonban nem csillapodtak, és a rokonok egy üdítőitalos palackkal többször fejbe ütötték a nagyapát. Az idős férfi bántalmazásába többen bekapcsolódtak, ököllel ütlegelték a felsőtestét. Végül a padra esett, ahol valaki még a lábát is megrúgta. A férfi a bántalmazással szemben nem tudott védekezni, mert továbbra is a kezében tartotta egyik unokáját. A nő közben igyekezett védeni édesapját, őt viszont egy másik rokon a karjánál fogva lerántott a hallgatóságnak fenntartott padra. A tárgyalást vezető bíró ezalatt segítséget kért az épületben tartózkodó bírósági alkalmazottaktól, akiknek a többszöri, határozott felszólítására a vádlottak végül felhagytak a bántalmazással. Az ügyészség a vádiratában valamennyi vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Képünk illusztráció!