Árokba csapódott egy személyautó Pusztaszemesen, a Kossuth Lajos utcában. A helyszínre a siófoki hivatásos és a tabi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, és két embert feszítővágóval emeltek ki az autóból, majd átadták őket a mentőknek. A hatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak.

A reggeli párás, ködös időben az aszfalt is sokkal csúszósabb, és a látótávolság csökkenése miatt kiemelt figyelemmel járjatok az utakon!

Ha mégis útra kelnétek akkor kiemelten figyeljetek ezeken a területeken!



Az M7-es autópályán e héten újabb szakaszokon kezdődött burkolatjavítás.

- Budapest felé a Velencei-tónál majd Martonvásár térségében készüljenek forgalomkorlátozásra. Az 54-es és az 50-es km között, majd a 32-es és a 30-as km között a külső sávot lezártak, a középső és a belső sáv viszont járható.

Az M7-es autópályán újra terelik a forgalmat Siófok térségében. A 98-as és a 107-es km között a bal pályát lezárták, a Budapest felé tartókat a szemközti oldal belső sávjára terelik, míg a határ felé a külső és a leállósáv járható. Budapest felé ezzel egyidőben a szabadi pihenőt is lezárták, illetve a Siófok centrum csomópontban sem le-, sem felhajtani nem lehet.

- Balatonfenyves térségében, a 154-es és 162-es km között, szintén a főváros felé vezető oldal van zárva. A forgalom a jobb pályán halad egy, illetve a határ felé két sávon. Budapest felé a Táskai pihenőhely sem használható.

- Új terelést építettek ki Holládnál is. A 172-es és a 176-os km között Letenye felé vezető sávokat lezárták, a járműveket átterelik az ellenkező oldal belső sávjára. Budapest felé a külső sáv járható. Fontos tudni, hogy a Budapest felől érkezők a 175-ös km-nél a Hollád csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a felhajtás sem lehetséges. Helyette a 170-es jelű Marcali vagy a 183-as jelű Sávoly csomópontok vehetők igénybe.

- Eszteregnye térségében, a 214-es és a 222-es km között is dolgoznak. Budapest felé a leállósáv és a külső sáv használható. Letenye felé a leállósáv és az ellenkező oldal belső sávja vehető igénybe.

Ma az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán aszfaltozzák a 135-ös km-nél fekvő Balatonlelle csomópont le-és felhajtóágát, ezért ott reggel 8.00-tól este 8.00 óráig sem le sem felhajtani nem lehet.