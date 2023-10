– Ezek gócpontjai az égetéseknek, amelyek nagy mértékben rontják a levegő minőségét – tette hozzá Kis Szabolcs. Megjegyezte: idén ez a második közös drónos megfigyelés és a jövőben is terveznek ilyeneket a város teljes területén. – Szinte minden hulladék megtalálható a háztartásitól a veszélyesen át a fém hulladékig és a drón elől nehezebben tudják elrejteni – emelte ki Kis Szabolcs. Ha tapasztalnak illegális hulladéklerakást, akkor eljárást kezdeményeznek a környezetvédelmi hatósághoz felé, ők pedig különböző szempontok alapján bírságot szabnak ki. Peternel Péter, kaposvári rendőrkapitány elmondta: a városi kapitányság igyekszik az innovatív eszközöket alkalmazni, kaptak az önkormányzattól testkamerákat, az autókba menetrögzítő kamerákat és drónt is beszereztek, amely eszközt rendszeresen használnak. – A drón segített már elfogásokban, most az illegális hulladéklerakást figyeljük és erről a környékről több bejelentést kaptunk korábban, például ismeretlen elkövetők gumikat gyújtottak meg, szennyezve így a levegőt – jegyezte meg a rendőrkapitány.