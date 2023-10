Összesen 114 olyan esetet is elláttak, melynek során a mentőhajóik, illetve a mentőautóik egészségégügyi személyzete – mentőorvos, mentőtiszt vagy mentőápoló – is részt vett az ellátásban. A VMSZ tájékoztatása szerint az idén 96 új vízimentőt köszönthettek a szakszolgálatnál. Mindegyiket ők képezték azon a nyolc tanfolyamon, amit a Balatonon tartottak.

– A mentőhajóinkat, köztük a két sürgősségi mentőhajót, 373 alkalommal riasztották mélyvízi mentéshez vagy olyan strandi esetekhez, ahol emelt szintű ellátásra volt szükség – derült ki a tájékoztatójukból. Azt is közölték: a nyáron 30 prevenciós eseményt is szerveztek. Nagy részüket strandokon, ahol az újraélesztést tanították, s ezen kívül a biztonságos strandolásról valamint a vízi sportolásról is beszélgettek a felnőttekkel és a gyerekekkel.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 2023-ban már hét mentőmellény-állványt üzemeltetett. A balatoni strandokon tavaly állították fel az első állványokat, amelyekről bárki ingyenesen elvehet egy mentőmellényt a gyermekének, amíg a strandon tartózkodnak, s távozáskor csak vissza kell akasztani. Balatonlellén 2023-ban két helyszínen biztosították ezt a szolgáltatást továbbá Balatonalmádi, Balatonkenese, Alsóörs és Keszthelyen kívül Gyenesdiáson. A mentőöv táblák hálózata is tovább bővült: az idén már 85-öt helyeztek ki a balatoni strandokon, melyek a legfontosabb információkat tartalmazzák, így az adott strand mederrajza és a viharjelző rendszer jeleinek értelmezése is szerepel rajtuk.

A következő turisztikai idényig az eszközök, felszerelések karbantartását, felújítását végzik a szakemberek, s a vízimentők nagy része tavasszal kezdi a fizikai és elméleti felkészülést a nyári szezonra.

Életmentésre is volt példa

Az elmúlt időszakban két esetben is sikeres újraélesztést hajtottak vége a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársai. Balatonlellén a strandi vízimentő kezdte meg egy hölgy újraélesztését augusztus végén, akit a strandolók hoztak ki egy szivacskarikán a parthoz és már nem lélegzett. Mikor az Alfa mentőhajó személyzete átadta a beteget az Országos Mentőszolgálat helyszínre érkező egységének, a hölgy már eszméleténél volt.

A VMSZ Kócsag nevű hajójának személyzete a Siófok Plázs előtti vízterületen átemelt a hajóra egy vízibicikliről egy eszméletlen, vízből mentett személyt. Az újraélesztését megkezdték, közben a siófoki Bahart kikötőbe vonultak. A Rupert személyzete a kikötőben vette át az újraélesztést, ami sikerrel zárult.