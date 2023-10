Drón is figyeli a forgalmat

A piaci bevásárlás után épp hazafelé igyekezett egy Kaposvár környéki településen élő házaspár, ők is belefutottak a razziába. A biztonsági öv használat hiánya okozott problémát, a járművezető kesernyésen megjegyezte: a nagycsarnokban lehet, a közlekedési akcióban nincs alkudozás, fixek a tarifák. A keddi kaposvári akcióban délelőtt még négy gyalogost is megbüntettek, mivel tilos helyen keltek át az úttesten. Batta Zsolt, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata – a Roadpol – hirdetett fokozott ellenőrzést, melyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Somogyban több mint 100 helyszínen zajlik vasárnapig a közúti vizsgálat, naponta csaknem 20 rendőrautó, köztük több civil jármű is bekapcsolódik az akcióba, a drón és a testkamerán kívül olyan gépkocsit is használnak, amely a menet közben rögzíti az elkövetett szabálysértéseket.