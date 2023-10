A fonyódi nyomozók egy 55 éves viszi férfi házánál tartottak kutatást reggel, és engedély nélkül tartott lőfegyvereket, lőszereket, hangtompítót, éjszakai képalkotó irányzékot, valamint számszeríjakat, nyilakat, trófeákat, és az elejtett vadak feldolgozásához használt eszközöket és vadhúst is találtak. Kiderült, hogy a férfi ingatlanának egyik melléképületét úgy rendezte be, hogy akár nagytestű elejtett vadakat is képes legyen teljesen egyedül feldolgozni.