A büntetett előéletű, erőszakos szexuális bűncselekmény miatt már korábban elítélt férfi régóta ismerte a vele azonos községben lakó sértettet, akinek alkalmanként a ház körüli teendők ellátásban is segített. A mozgásszervi megbetegedésben szenvedő asszony hosszabb ideje lakott egyedül. Az ittas férfi 2023 januárjában megjelent az asszony házában, ahol a kiszolgáltatott állapotát kihasználva megpróbálta erőszakolni. Az asszony az erejéhez mérten igyekezett védekezni, sikerült lelöknie magáról a férfit, majd az utcafronti ablakot kinyitva segítségért kiáltott, amitől a vádlott megijedt és elmenekült. A sértett a bűncselekmény áldozataként nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. Az asszony a történtekről másnap beszámolt a lányának, aki haladéktalanul értesítette a rendőrséget. A nyomozók a férfit nyomban elfogták, majd az ügyészség indítványára a bíróság a férfi letartóztatását is elrendelte. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában az azóta is letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.