A többszörösen büntetett előéletű, egyidejűleg négy felfüggesztett szabadságvesztés büntetés hatálya alatt álló huszonéves járó férfi 2023 augusztusában szórakozni érkezett Siófokra. Ittasan agresszívvé és kötekedővé vált. Előbb egy nagyobb társaság tagjaira támadt rá, majd két másik férfihoz lépett, akiket meglökött, megütött és meg is rúgott. Az egyik sértett elment segítséget kérni, a másik ott maradt, de ezt rosszul tette, mert a támadó tovább ütötte, illetve kétszer az arcába is térdelt, miközben az értékeinek átadására szólította fel. A sértett egy idő után az ütésekre és az ittasságára tekintettel már semmilyen ellenállást nem tudott kifejteni. A rabló átkutatta a zsebeit, majd elvette a mobiltelefonját, és a ruháit, parfümjeit, készpénzét és igazolványait is tartalmazó táskával elment, de a siófoki rendőrök hamar elfogták. A kihirdetett ítéletet az ügyészség és a védelem is tudomásul vette, így az nyomban jogerőre emelkedett.