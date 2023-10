A férfi hosszabb ideje dolgozott és lakott a Siófokhoz közeli tanyán, azonban az alkoholfogyasztása miatt a munkavégzésében is egyre gyakrabban megjelenő problémák miatt a főnöke végül 2022 szeptemberében elbocsátotta és távozásra szólította fel. Ennek ellenére a férfi másnap visszatért a tanyára, ahol ittasan összeveszett a korábbi munkáltatójával, és a vita hevében egy hatágú vasvillát is magához vett. Az elbocsátása miatti dühéből a vasvillát nekidobta az autónak. Bár a kocsiban utazók közül senki nem sérült meg, a gépjármű szélvédőjét cserélni kellett, így a vádlott több mint százezer forint kárt is okozott.

A Siófoki Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség a többszörösen büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő, a korábban kiszabott börtönbüntetéséből nemrég szabadult férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

Borítóképünk illusztráció!