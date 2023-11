Jelentős kárt okozó csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat az ügyészség azzal az alföldi férfival szemben, aki internetes hirdetéssel tudta becsapni a somogyi faluban élő külföldi sértettet. Magát nádtetők készítőjeként feltüntetve több internetes hirdetést adott fel egy népszerű közösségi portálon, így vette fel vele a kapcsolatot a sértett, aki háza nádtetejét szerette volna megcsináltatni. A férfi 2021 januárjában személyesen is megjelent a munka felmérése ürügyén, és megígérte, hogy a tető felújítását pár nap múlva megkezdi és anyagköltség címén másfél millió forintot át is vett. Azonban a csaló sem szakképzettséggel, sem megfelelő felszereléssel nem rendelkezett. A férfi a munka megkezdése nélkül a következő hónapokban hamis számlákat kiállítva további anyagok vásárlására több millió forintot kért el a sértettől, sőt olyan dokumentumokat is hamisított, miszerint hatósági előírások miatt kell újabb alapanyagokat beszereznie.

A csaló a megtévesztésül rossz minőségű nádat vitt a házhoz, és egyéb alapanyagot összesen egy millió forint körüli értékben, azonban a bűncselekménnyel közel 13 millió forint összegű kárt okozott a sértettnek. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott a vádlott ellen.

Képünk illusztráció!

Kép forrás: likebalaton.hu