Az ügyben három férfit gyanúsítottként hallgattak ki, egyikük feltáró jellegű beismerő vallomást tett, a másik azonban nem vallott, és a harmadik tagadott. A gyanúsítottak szabadlábon védekeznek. A gyanú üzletszerűen, nagyobb értékre elkövetett lopás bűntettéről szól, de a bűncselekmény jellege a szakértői vélemények függvényében változhat, sőt a gyanúsítottak köre is bővülhet. Alapesetben ez a bűncselekmény öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de mivel jelentős a kárérték, elérheti akár az ötszázmillió forintot is, ha bűnösnek találják a gyanúsítottakat, tíz év börtön is fenyegetheti őket.