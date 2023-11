Teljes terjedelmében égett egy fából készült épület hétfő reggel Hosszúvízen, Cserfekvés pusztán. A marcali hivatásos tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a tüzet, munkájukat egy keszthelyi vízszállító és egy munkagép is segítette. Az épületben nem tartózkodott senki. Most fotókon is megnézheted az esetet.