A férfi 53 évig élt házasságban a feleségével, viszont a nő többször is elköltözött, és véget akart vetni a kapcsolatnak. A férfi ebbe nem tudott belenyugodni. Többször megjelent a nő új lakóhelyén, ahol fenyegette az asszonyt, aki emiatt már az utcára sem mert kimenni. Egy kocsmai italozás után magához vett egy fejszét és egy kést, és felesége otthonához ment. Az asszony ajtót nyitott neki, de nem engedte be, ám ekkor a férfi előbb egy fadarabbal és ököllel, majd a fejszével és a késsel támadt rá. Ezután hazament és magát is hasba szúrta. Az erősen vérző nő értesítette fiát a történtekről és a központi segélyhívón sürgősségi ellátást kért, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Az első fokon eljáró Kaposvári Törvényszék a férfit előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és zaklatás bűntette miatt 15 év fegyházra ítélte azzal, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. A fellebbezések után másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a törvényszék döntését megalapozottnak találta, és helybenhagyta.

Borítóképünk illusztráció!