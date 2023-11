A szakértőket hallgatták ki a keddi tárgyalási napon, így fény derült arra, hogy mi okozta az idős nő halálát. A vádlott azzal védekezett, hogy miután az erdőben aludtak, az édesanyja nem ébredt fel reggel, és ezután hagyta magára az erdőben a holttestét. Az orvosszakértő azt állította, hogy a halál oka nagy valószínűséggel kihűlés volt. A tetem bomlása miatt erre a gyomor nyálkahártyáján talált fagyási elváltozások alapján következtettek.

A halál szívmegállás miatt következett be, de ezt a kihűlés idézhette elő, mert friss infarktus nyomát nem találták az idős nőnél, és a szíve nem volt legyengült állapotban. Semmilyen csonttörést nem találtak. Az ügyész azt tudakolta, hogy vajon meg tud-e fagyni két ember közül az egyik egy autóban, ahol egy nagy testű kutya is van, és időnként járatják a motort. A szakértő válasza az volt, hogy egyéni sajátosságoktól, a külső hőmérséklettől és a ruházattól függ, hogy ki mennyi idő alatt hűl ki. Ismertette szakvéleményét a pszichológus szakértő is, aki egocentrikus és nárcisztikus vonásokat fedezett fel a vádlottnál, aki ellenségesnek éli meg a külvilágot.