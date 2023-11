Bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádol az ügyészség egy férfit és egy nőt, a tőlük rendszeresen vásárló férfinak kábítószer birtoklása miatt kell felelnie. A negyvenes éveiben járó férfi 2022 áprilisától kezdődően többször vásárolt nagyobb mennyiségű kokaint, majd azt kisebb adagokra csomagolva, rendszeres haszonszerzésre törekedve értékesítse az állandó fogyasztóinak. Távolléte esetén a házastársa is segítette, aki ilyenkor helyette egyeztetett a vevőkkel, szállította a kábítószert, és átvette annak vételárát. A 2023 márciusában történt elfogásukig a házaspár több mint 40 alkalommal adtak el kábítószert az ismerőseiknek, így több millió forintos bevételre tettek szert. Rajtuk kívül a vádlottak padjára került az egyik visszatérő vásárlójuk is, aki 14 alkalommal, összesen egymillió forint értékben vásárolt kokaint, aminek hatóanyagtartalma több mint kétszeresen meghaladta a csekély mennyiség felső határát. A Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség a házaspárra végrehajtandó fegyházbüntetés, illetve járművezetéstől és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt azzal, hogy a bíróság a férfire vagyonelkobzást is rendeljen el. A rendszeres vásárlójuk ellen az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta.