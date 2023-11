A vádlott 2023 márciusában barátnőjével szórakozott egy kocsmában, ahol a sértett is jelen volt. A másik távozásakor a lánytól, akit egyébként ismert, puszikkal búcsúzott el, de ezt a gesztust a lány barátja túl bizalmasnak találta. A féltékeny vádlott már a presszóban felelősségre vonta a sértettet, ami közben mellkason is lökte. A megtámadott férfi kiment az utcára, hogy a további konfliktus elkerülje, de a vádlott követte. Amikor utolérte a sértettet, ruházatánál fogva lerántotta és bal fültájékán megrúgta. Az áldozat a rúgástól a földre esett és fejét az úttestbe is beütötte. A sértettnek a vádlott bántalmazása következtében életveszéllyel járó nyílt koponyatörése keletkezett, az életveszélyt az orvosi kezelés hárította el a kórházban. A főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Fotónk illusztráció!