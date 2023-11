A huszonéves férfi 2023 áprilisában szakított az élettársával, ekkor a vádlott elköltözött az általuk korábban közösen lakott házból. Amikor egy hónappal később értesült a közös gyermekük születéséről, a férfi a sértett családjának kérése ellenére megjelent a korábbi élettársa lakóhelyén, és kiabálva követelte a csecsemő átadását, akit magával akart vinni. A vita hevében a vádlott súlyos sérülést okozva meg is ütötte a nőt, aki a házba menekült. A bejárati ajtót édesanyjával együtt nyomták kifelé, hogy a férfit megakadályozzák a bejutásban. A vádlott ezért többször megrúgta az ajtót, ami végül bevágódott és eltalálta a mögötte álló sértettet is. A nő rokonai ezután kivezették az ingatlanról a férfit, aki azonban a távozása előtt visszafutott és kirúgta a ház egyik ablakát. Néhány hónappal később a férfi újfent visszatért a volt élettársa házához, az ekkor támadt veszekedésben a ház másik ablakát is betörte, így összesen több mint nyolcvanezer forint kárt okozott. A Barcsi Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség a férfi ellen felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.