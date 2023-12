Lassítsunk le, és ne csak az utakon – tanácsolta Peternel Péter alezredes, a kaposvári rendőrkapitányság vezetője, aki bejelentette, hogy fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a bevásárlóközpontok és az adventi vásárok környékén. Az emberek ne csak arra ügyeljenek, hogy a táskákat, pénztárcákat ne hagyják őrizetlenül, hanem az online vásárlásoknál is legyenek körültekintőek, mert egyre több az online csaló, gyakran bankokra, futárcégekre hivatkoznak. Senki ne adja ki az adatait az adathalászoknak.

– Hosszabb téli út előtt tájékozódjunk, és ellenőrizzük az autók állapotát, és a gyalogosok is ügyeljenek a láthatóságra – mondta Vácz Edit, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztályvezető-helyettese.

Az élelmiszerek közül főként a csokimikulásokat és a szaloncukrokat ellenőrzik laboratóriumi vizsgálatokkal, de a fényfüzéreket is szemügyre veszik, erről beszélt Krizsán Anett, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályvezetője. Nagy probléma a somogyi áruházakkal nem volt, de az online ellenőrzéseken szinte mindenhol találkoztak hiányosságokkal, ezért senki ne vásároljon olyan webáruházból, amelynek nem tudja az adatait. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a három napos csere csak a jótállásra vonatkozik, a ruha és cipő becserélése kizárólag a kereskedő jóindulatán múlik, illetve a 14 napos elállás csak az uniós kereskedelemben hatályos. A jogsértő áruházak adatbázisa támaszt nyújthat a vevőknek.

Nincs egyedül, aki bűncselekmény áldozatává vált, jogi és anyagi segítséget is kaphat, hívta fel a figyelmet erre Triznay Gabriella, a Somogy Megyei Kormányhivatal igazságügyi osztályának vezetője. Az online csalások az ügyek kétharmadát is elérték náluk, de a családon belüli erőszak áldozatait is segítik.