Előszilveszteri évadzárót tartott az egyesület a Pécsi utcai telephelyén, ahol Bodó László elnök ismertette a 2023-as év eredményeit. Ez az esztendő a legek évének számított a 25 éves KÖTÉL életében. A legtöbb bevetést ebben az évben hajtották végre, a legtöbb adományból gazdálkodhattak, és a legmesszebb most volt rájuk szükség. Valóban határtalanul mentettek, hiszen a Külügyminisztérium felkérésére a törökországi földrengés és a líbiai árvíz után is segítettek a helyszínen. A jövőben több hasonló felkérésre számíthatnak, jegyezte meg Bodó László, aki a reményét is kifejezte, hogy az egyesület taglétszáma a jövőben akár ismét 52 lesz, mint az alapítás évében.

A tagok közül a TOP 100-as munkájukért tízen vehettek át elismerést, ez azt jelenti, hogy ők legalább 100 órát töltöttek bevetésen, társadalmi munkában: Bajna Judit, Gelencsérné Berta Andrea, Bodó Bence, Bodó László, Ifj. Bodó László, Fürst Dániel, Hetesi László, Horváth Zoltán, Kovács Zsolt, Kováts Dávid.