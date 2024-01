Ahogy arról korábban beszámoltunk kigyulladt egy negyven négyzetméteres garázs Lengyeltótiban hétfőn este. A helyiségben egy kisbusz is lángolt és felrobbant egy gázpalack is. Az ingatlan mellett lévő járműre is átterjedtek a lángok. Az esetről most fotókat is megosztott a somogyi katasztrófavédelem.