A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bevetési egysége a nagyatádi nyomozók információi alapján hajnalban csapott le arra az iharosi drogterjesztőre, aki környékbeli ismerősei között értékesítette a kábítószereket. A rendőrök a lakóház átkutatásakor csaknem 110 gramm zöld növényi törmeléket, 40 gramm ecstasy-gyanús tablettát, valamint a kábítószerek fogyasztáshoz használt eszközöket is találtak. A 23 éves férfit elfogták, és előállították a nagyatádi rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Az egyenruhások a fogyasztói körét is feltérképezték, ennek eredményeként további négy embert is elfogtak, akiket kábítószer birtoklással gyanúsítanak.

Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság