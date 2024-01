A büntetett előéletű vádlott a 2021-2022-ben legális jövedelemmel és munkahellyel nem rendelkezett, ezért különböző internetes oldalakon, illetve közösségi oldalak online csoportjaiban és fórumain egyrészt könnyű, otthonról végezhető fizikai munkát, másrészt külföldi, ausztriai vagy németországi munkalehetőséget kínáló hirdetéseket adott fel. Belföldi munka esetén letéti összeg, míg a külföldi munkavégzés ügyében közvetítői díj átutalását kérte a jelentkezőktől, amelynek összege esetenként 4500 és 20 ezer forint között változott, ám a férfinak sem lehetősége, sem szándéka nem volt a hirdetésben vállaltak teljesítésére. A 2021 augusztusa és 2022 novembere között tartó csalássorozatban 571 sértettől összesen 4,5 millió forintot szedett be. A kaposvári rendőrök azonban 2023 februárjában őrizetbe vették, és letartóztatását elrendelte a bíróság. Az ügyészség 500 oldalas vádiratot nyújtott be a Kaposvári Járásbíróságra ellene. Azóta egy másik bűnügyben kiszabott szabadságvesztését tölti, most végrehajtandó börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványoztak ellene, valamint vagyonelkobzás elrendelésére és a sértetteknek okozott kár megtérítésére is tett indítványt az ügyészség.