Hajnalban csapott le a bevetési egység egy 42 éves homokszentgyörgyi férfira, aki 2023. november 13 és 25 között Lengyeltótiban és környékén több lakóházba is betört. Az épületekből szerszámgépeket, alufelniket és egyéb, könnyen mozdítható háztartási cikkeket vitt el. Az elfogással egy időben a rendőrök az ellopott tárgyak közül három motorfűrészt és egy aggregátort is megtaláltak, továbbá lefoglalták a bűncselekmények elkövetéséhez használt autót és több mobiltelefont is. Az egyenruhások a feltételezett elkövetőt a fonyódi rendőrkapitányságra állították elő, ahol lopás gyanújával hallgatták ki. A barcsi és a fonyódi nyomozók által beszerzett információk további bűncselekményekre mutatnak, így a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.